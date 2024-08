Letícia Cazarré exibe a filha sem respirador e celebra: Não precisa - Foto: Reprodução

Letícia Cazarré exibe a filha sem respirador e celebra: Não precisaFoto: Reprodução

Publicado 05/08/2024 09:58 | Atualizado 05/08/2024 10:04

Letícia Cazarré encantou seus seguidores ao compartilhar um vídeo da filha Maria Guilhermina, de 2 anos, sem o aparelho de respiração mecânica. A menina, que nasceu com uma rara doença no coração, dependia do dispositivo constantemente, mas agora não precisa mais usá-lo durante o dia. Na manhã desta segunda-feira (5), a famosa compartilhou a notícia com os fãs.



No domingo, Letícia havia postado fotos de Guilhermina ainda usando a cânula. Porém, nesta manhã, durante uma sessão com a fonoaudióloga, a pequena apareceu livre do aparelho. "Quem está sem respirador aqui? Vai fazer os exercícios com a tia Cintia, que linda, sem respirador," disse a atriz, emocionada.



Letícia explicou que Guilhermina ainda precisa do respirador à noite, mas o avanço já é motivo de comemoração. "Já te falei, não precisa mais de dia desse respirador, só de noite," acrescentou. A evolução da menina trouxe esperança e alegria aos fãs, que acompanharam a jornada da família desde o nascimento da bebê.



Nas redes sociais, a pequena recebe o carinho dos seguidores a cada foto publicada. “Família abençoada. Deus os abençoe e proteja grandemente”, declarou uma internauta com emojis de coração. “Guilhermina está uma princesa, cada dia mais linda”, elogiou outra. “Muitas bençãos para essa menininha tão linda e tão guerreira!”, desejou mais uma.