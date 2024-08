Anderson Leonardo - Foto: Reprodução

Anderson Leonardo Foto: Reprodução

Publicado 05/08/2024 09:01 | Atualizado 05/08/2024 09:13

A coluna Daniel Nascimento descobriu com exclusividade que a Justiça determinou a divisão da herança de Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, que faleceu este ano sem deixar testamento. Os herdeiros do músico concordaram em nomear um deles como inventariante. Cada um dos quatro filhos terá direito a 25% do que foi deixado por ele e começa agora o processo de apresentação dos bens.



Conforme documento que tivemos acesso, Rafael Phellipe, um dos filhos do falecido, foi nomeado e os demais concordaram. Assim, o rapaz será responsável por gerenciar os bens e garantir a divisão justa entre os irmãos. Além dele, entre os herdeiros está Alice Cardoso, representada pela mãe (Ana Paula), Alessa Cristyne e Anderson Leonardo (Leozinho Bradock).



O nome Molejo, que atualmente estaria causando disputas entre a família e os integrantes da banda, também será incluído no espólio. A marca, registrada em uma empresa de Anderson, passa a pertencer a todos os herdeiros.



O processo legal, que inclui a avaliação dos bens e a confirmação das primeiras declarações, segue em curso. Os próximos passos incluem a apuração do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) e a finalização do plano de partilha.