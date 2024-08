Nicole Bahls educa Ana Castela, vaca de estimação, após fugir de Anitta - Foto: Reprodução

Nicole Bahls educa Ana Castela, vaca de estimação, após fugir de AnittaFoto: Reprodução

Publicado 03/08/2024 14:39 | Atualizado 03/08/2024 14:41

Nicole Bahls protagonizou mais um momento inusitado em seu sítio no interior do Rio de Janeiro . Apaixonada pelos animais, a modelo de 38 anos mostrou dificuldade em “educar” Ana Castela, uma de suas vacas de estimação. A influenciadora compartilhou o vídeo nas redes sociais, divertindo seus seguidores com a cena.Em uma gravação publicada em seu perfil do Instagram, a famosa revelou a empreitada. “Hoje é dia de educar a Ana Castella, pra ver se ela fica mais calminha, mais gostosinha. E vou compartilhar com você”, iniciou.No vídeo, a influencer começou a tentar escovar a cabeça do animal, que se mostrou resistente. “Não! Não pode encabeçar, você machuca a mamãe. Não, não, não” protestou Nicole Bahls contra as investidas da vaquinha.“Eu fico tentando educar minhas filhas, a Ana Castella tem dado um pouquinho de trabalho, mas sabe como é o processo de educar filho, né? A gente não pode desistir”, desabafou a famosa, divertindo os fãs.Por fim, ela fez uma revelação: “Tem quatro mamães vindo por aí. Viviane Araújo, que é uma boa mãe, então já perua, está no choco. Dani Calabresa, que está com a barriguinha enorme. A Lud, e a Bruna, então logo logo a gente vai ter mais bebezinhos, depois mais adolescentes para educar na Casa Bahls”, encerrou.Para quem não lembra, ainda no mês passado, a produtora de conteúdo também teve trabalho com outra vaca de estimação: a Anitta . Na ocasião, a modelo precisou fugir da vaquinha durante um ensaio fotográfico.