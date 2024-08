Elisângela e Davi Brito - Foto: Reprodução

Publicado 03/08/2024 12:00

Elisangela Brito, mãe de Davi Brito, vencedor do BBB 24, desabafou na noite de sexta-feira (2) sobre os ataques que seu filho vem sofrendo desde que deixou o programa. Durante uma conversa com os fãs em seu perfil nas redes sociais, ela lamentou a onda de negatividade que o jovem tem enfrentado. Inclusive, relembrou o momento em que ele quase desistiu do reality show.

Por meio de sua conta no X, antigo Twitter, Elisangela também relembrou o momento em que o filho quase desistiu do programa, mas acabou por não apertar o botão de desistência. Na ocasião, Davi chegou a entrar no confessionário para conversar com o diretor Boninho, que teria o convencido a continuar na competição.

Refletindo sobre o impacto dessa decisão, Elisangela disse que a vida de Davi poderia estar menos tumultuada se ele tivesse sido autorizado a sair do programa. "Mandaram ele recuar. Todo mundo viu que tiraram ele dali. Por que não deixou ele apertar o botão? A vida dele ia seguir, ele iria seguir, agora deixar o menino ganhar o programa, um dinheiro, para viver em tribulação", desabafou ela.



Recentemente, a Globo optou por não renovar o contrato com Davi Brito. Apesar disso, o campeão do BBB 24 está animado com os novos rumos de sua carreira, tendo assinado um contrato com uma casa de apostas. Assim, o baiano mostrou-se otimista com a nova oportunidade.