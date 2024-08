Marcos Mion chora com participação na vinheta de fim de ano da Globo - Reprodução/Instagram

02/08/2024

Após a repercussão de um vídeo em que criticava os salários dos atletas que atuam nas Olimpíadas de Paris 2024, Marcos Mion voltou atrás. O próprio Instagram advertiu a publicação do famoso, apontando que as informações seriam “parcialmente falsas”. Assim, o apresentador resolveu se pronunciar mais uma vez e se desculpou pelo mal-entendido.



O global explicou que sua intenção com a postagem não visava um embate político. ”Atenção: Esse vídeo não é uma crítica ao governo atual. Nunca foi. Mas uma reflexão para estimular um debate sobre melhorias aos incentivos financeiros possíveis para o esporte brasileiro”, iniciou ele, após repercussão.



Antes de corrigir os dados passados sem embasamento, ele reforçou: “O foco sempre foi um só: valorizar nossos atletas. Muitos, inclusive, agradecendo o post, a voz, o espaço… Mas infelizmente o vídeo perdeu o valor original”, lamentou



Em seguida, ele fez a correção: “Os dados do vídeo sobre a remuneração dos atletas estava incorreta. Peço desculpas e quero compartilhar o seguinte com vocês: é desafiador precisar quanto um atleta profissional no Brasil consegue de recursos para apoiar a sua carreira, já que enquanto muitos atletas sequer salário recebem, outros têm esse direito assegurado”, explicou, citando também os patrocínios.



O famoso não deixou de citar o suporte do poder público. “Existe uma rede de apoio financeiro oferecida pelo Governo Federal que é fundamental para permitir que os nossos atletas sigam seus sonhos e nos encham de alegria com suas conquistas”, afirmou, mencionando as "Bolsas Atleta".



O apresentador ainda acrescentou: “E mais, este investimento do Governo chegou a mais de R$121 milhões só em 2023, isso sem contar nos valores investidos via a Lei de Incentivo ao Esporte, Lei das Loterias entre outros”, finalizou, garantindo que os dados foram obtidos por meio do Ministério do Esporte.



Vale destacar que no vídeo original, que segue no perfil do comunicador, ele afirmou que “A média de salário de um atleta no Brasil, em 2024, é de R$ 2 mil por mês”. Assim, buscou corrigir a declaração por meio de uma apuração mais abrangente.