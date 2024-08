Catia Fonseca inova ao levar o 'Melhor da Tarde' para dentro de casa - Foto: Divulgação

Publicado 02/08/2024 16:00 | Atualizado 02/08/2024 16:06

O programa 'Melhor da Tarde' deixará o estúdio da Band e será transmitido direto do apartamento da apresentadora Catia Fonseca! A assessoria da famosa revelou com exclusividade para este colunista a mudança que, perdura entre os dias 5 e 9 de agosto. A intenção é atender pedidos dos telespectadores, que adoraram a temporada feita no apartamento da comunicadora durante a pandemia.

Vale destacar que apresentar o programa fora do estúdio é um sonho antigo de Catia e de seu marido, Rodrigo Riccó, diretor do 'Melhor da Tarde'. “Começamos a testar esse modelo em Orlando e depois, realizamos o programa no CTN (Centro de Tradições Nordestinas) ao vivo no último dia 18, e deu supercerto”, explicou Riccó.

Segundo o diretor, essa versão externa do vespertino da Band comprova que é possível fazer TV ao vivo de qualquer lugar do mundo com conteúdo, agilidade e qualidade. “A primeira experiência de fazer o programa de casa foi complexa. Foram três meses com medo do vírus, pautas restritas e a produção feita por três pessoas: eu, Rodrigo e Neri Szimanski, também diretor. Agora, temos mais equipe e produção envolvidas”, revelou Catia Fonseca.



No entanto, a apresentadora está otimista e mais preparada para a nova empreitada. “Descobrimos na prática e em tempo real como colocar no ar um programa ao vivo sem a infraestrutura da TV. O que tinha para ser aprendido, já foi. Agora vamos em busca do aperfeiçoamento, e tenho certeza de que será tão prazeroso quanto dentro do nosso cenário na Band”, afirmou.

Além disso, Riccó adiantou que explorarão outros ambientes do apartamento, já que a tecnologia possibilita maior interação além da cozinha. O programa mantém seu horário normal, das 14h30 às 16h, retornando ao estúdio na semana seguinte. Apesar da empolgação com a mudança, há mais um motivo para a breve adaptação: o estúdio estará reservado para o primeiro debate com os candidatos à Prefeitura de São Paulo, que acontece em 8 de agosto.