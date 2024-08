Ex-BBB Flay - Reprodução / Instagram

Publicado 02/08/2024 12:32

Flay abriu o coração sobre um período doloroso de sua vida e sobre a falta de reconhecimento que enfrentou em sua carreira musical. A ex-BBB, que recentemente revelou ter sofrido abuso sexual aos 12 anos, discutiu a recepção fria do seu álbum "Imperfeita" e a dificuldade de engajar o público brasileiro com sua música.



Em uma entrevista reveladora ao GringaCast, de Renato Ray, a cantora expressou sua decepção com a resposta ao seu álbum, que marcou sua transição para o pop e R&B. “Eu fiquei muito triste, foi quando eu parei minha carreira”, lamentou. "Eu falei: o brasileiro, simplesmente, nem se interessa", afirmou.

A famosa explicou que o álbum, que custou R$ 1 milhão e foi promovido pelo single “Chance Pro Feio”, não teve o reconhecimento esperado. Em dezembro de 2023, Flay anunciou uma pausa na música, citando frustração com a recepção de seu trabalho no Brasil. “O consumo da música no nosso país é diferente do resto do mundo. Às vezes, sinto que minha qualidade musical não tem espaço aqui”, confessou na época.



Porém, Flay promete retornar com a energia renovada. “Desistir jamais! O que não posso é ir contra o que sou como artista, para me encaixar numa ‘receita de bolo’ do que funciona no nosso país. Me identifico como uma intérprete de músicas grandiosas”, declarou. A artista se comparou a grandes cantoras como Whitney Houston e Beyoncé, e expressou entusiasmo pelo retorno, prometendo aos fãs uma nova música que, segundo ela, será adorada.