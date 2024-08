Pedro Scooby dá risada ao ver mascote das Olimpíadas pilotando jet ski - Foto: Reprodução

Publicado 02/08/2024 10:56

Pedro Scooby, de 35 anos, está em Teahupoo, no Taiti, para torcer pelos atletas brasileiros nas provas de surfe das Olimpíadas de Paris. Nesta sexta-feira (2), o surfista se divertiu ao ver o mascote dos jogos olímpicos, a Phryge, andando de jet ski no mar ao lado de outros surfistas e profissionais presentes no local.



Em seus stories do Instagram, o ex-BBB fez questão de compartilhar o momento icônico com os seguidores. "Qual é, cara, olha o mascote das Olimpíadas aí, andando de jet ski", disse o famoso aos risos, registando a cena inusitada em suas redes sociais.

As competições de surfe que estavam programadas para esta sexta-feira foram canceladas por conta do tempo instável em Teahupoo. Apesar disso, o Brasil ainda tem fortes chances de conquistar medalhas, com Gabriel Medina representando o país na categoria masculina e Tatiana Weston-Webb na feminina.



A presença do mascote trouxe um clima descontraído para o evento, mesmo com o adiamento devido às condições climáticas desfavoráveis. Scooby, sempre entusiasta do esporte, não deixou que o cancelamento das provas abalasse o espírito olímpico.

o mascote do nada no mar pic.twitter.com/3hynVZhAcE — julia (@iamjuliapc) August 1, 2024

levaram o mascote da olimpíadas pro meio do mar assistir a bateria do medina e do chumbinha kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/nn2caVN29L — njdeprê - marlon (@njdmarlon) August 1, 2024