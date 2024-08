Bruna Marquezine e João Guilherme - Foto: Reprodução

Bruna Marquezine e João GuilhermeFoto: Reprodução

Publicado 02/08/2024 10:26 | Atualizado 02/08/2024 10:28

Bruna Marquezine deixou as redes sociais em polvorosa ao chamar a atenção de um famoso piloto. A atriz publicou um álbum de fotos nas redes sociais e uma curtida de Lewis Hamilton não passou despercebida. A interação reacendeu boatos antigos de um possível affair entre os dois, embora a artista já tenha desmentido esses rumores no passado.



Na publicação, a famosa aparece radiante em um vestido longo e justo durante um almoço. A curtida do piloto de Fórmula 1 rapidamente virou assunto e, apesar de a atriz estar vivendo um romance, os fãs não deixaram de torcer por um novo casal. "Na moral, o casal que ia ser esses dois", comentou um seguidor. "Que me perdoe o João Guilherme, mas a Bruna com o Lewis ia ser o casal", escreveu outro.



Enquanto alguns fãs fantasiavam sobre o casal Bruna e Lewis, outros defenderam o atual namorado da atriz. "Gente, mas e o João Guilherme?", questionou uma seguidora. "O João deve fazer a Bruna muito feliz, mas vocês não conseguem aceitar", rebateu outra. Vale lembrar que Bruna já desmentiu os boatos envolvendo o piloto no passado, antes mesmo de se envolver com João Guilherme.



Os rumores começaram quando Lewis Hamilton seguiu Bruna Marquezine nas redes sociais e curtiu uma de suas fotos. Na época, ambos estavam na Califórnia, aproveitando o festival de música Coachella, o que aumentou ainda mais as especulações. Respondendo aos boatos, Bruna foi direta em suas redes sociais, comentando em uma matéria que sugeria um romance com o piloto: "É o que?". Mesmo após a provocação do veículo, a atriz deixou claro: "Estão é doidas".