Simone Medina e Gabriel Medina - Reprodução Internet

Simone Medina e Gabriel MedinaReprodução Internet

Publicado 02/08/2024 16:59 | Atualizado 02/08/2024 17:00

Após um período conturbado, Gabriel Medina e sua mãe, Simone, finalmente se reconciliaram. Em participação de uma live nas redes sociais, a matriarca compartilhou os desafios de lidar com o afastamento do surfista. A senhora chegou a descrever o sofrimento como enfrentar "luto de um filho vivo".



Nesta quinta-feira (01), Simone participou de uma live no Instagram do perfil “Beach Show”, revista especializada em surf. “Quando você perde um filho, é uma dor imensa, nem posso imaginar. Você sabe que nunca mais o verá, ele não voltará. E quando você enfrenta o luto de um filho vivo… Ele está tão perto e, ao mesmo tempo, tão distante" iniciou ela sobre o afastamento do surfista.

Como mãe, a entrevistada deixou claro que o período afastada do jovem não foi fácil. "É muito doloroso, porque você observa o cotidiano dele, as coisas que ele faz, mas não pode interagir, não pode alcançar. Era um sofrimento diário”, desabafou, visivelmente emocionada.



Simone também refletiu sobre as pressões e dificuldades enfrentadas pelo filho. “Às vezes, olho para Gabriel e penso: ‘Nossa, Deus, não é fácil ser quem ele é, né?’ Não é fácil. Eu olho com muita compaixão para o meu filho, dou muito amor a ele. Procuro fazer com que ele se sinta acolhido”, disse ela.



Sem citar nomes, a mãe do atleta comentou sobre como lida quando tem vontade de tornar alguns assuntos públicos. “Às vezes, sinto raiva, tenho vontade de falar, mas reflito e converso com Deus. Vou contar um segredo: às vezes, na internet, escrevo tudo que quero dizer, faço um textão. Quando termino, apago tudo, bloqueio a pessoa, apago, pronto. Não quero entrar nessa vibe, mas, pelo menos, desabafei”, confessou.

Vale destacar que, segundo rumores, o surfista teria se afastado da mãe e de amigos como Nakagima devido ao seu antigo casamento com a influenciadora Yasmin Brunet. Inclusive, após o fim da relação, Simone teria chamado a modelo de “atriz pornô”, afirmando que tinha vídeos íntimos dela com Gabriel Medina. A ex-BBB negou o caso.