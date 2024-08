Jojo Todynho rebate críticas ao seu corte de cabelo diferente - Reprodução / Instagram

Jojo Todynho rebate críticas ao seu corte de cabelo diferenteReprodução / Instagram

Publicado 02/08/2024 13:12 | Atualizado 02/08/2024 13:13

Jojo Todynho está se dedicando a uma grande transformação física, que começou com a cirurgia bariátrica em 2023 e avançou para procedimentos plásticos em 2024. A cantora mostrou seu novo corpo em redes sociais, vestindo um pijama justo e uma cinta pós-operatória, evidenciando as mudanças que já conquistou.

Em seus stories do Instagram, a campeã de A Fazenda apareceu para dar boa noite aos fãs e fez questão de exibir o corpinho. Na foto publicada, é possível notar a cintura mais acentuada da funkeira após cirurgia plástica realizada recentemente.



Em uma atualização, Jojo detalhou seus procedimentos estéticos: “Fiz abdominoplastia com lipo, além de lipo nas costas e lipoescultura. Só não mexi no glúteo porque já tinha feito uma lipo e colocado gordura nele antes. Agora, vou fazer uma harmonização do glúteo e trocar o silicone, diminuindo o volume”, explicou.



A famosa também abordou porque não fez a cirurgia do silicone junto com os outras intervenções. “Decidi não fazer tudo de uma vez por causa do incômodo. Se eu tivesse feito a cirurgia do peito agora, ia ficar muito difícil devido aos drenos e ao fato de não poder levantar os braços. Foi melhor cicatrizar primeiro e fazer o peito depois”, afirmou.