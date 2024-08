The Weeknd e Anitta devem lançar 'São Paulo', novo feat dos artistas - Foto: Reprodução

The Weeknd e Anitta devem lançar 'São Paulo', novo feat dos artistasFoto: Reprodução

Publicado 02/08/2024 12:02

Na manhã desta sexta-feira (2), os fãs de Anitta e The Weeknd foram surpreendidos por uma notícia bombástica: a música "São Paulo", que traz a brasileira e o astro canadense como compositores, foi registrada na Ascap. O anúncio causou um verdadeiro frenesi nas redes sociais, onde os anitters e fãs do cantor se empolgaram com a colaboração internacional.



A faixa conta com o renomado produtor norte-americano Mike Dean, conhecido por seu trabalho com o The Weeknd e outros grandes nomes da indústria, promete ser uma grande novidade no cenário musical. Além disso, terá também a participação de outros oito compositores.



O burburinho nas redes sociais foi imediato. “Anitta e THE WEEKND juntos, eu tou passando mal”, disse uma internauta empolgada. “Gente, os fãs estão especulando que a música seja um sampling da Tati-Quebra Barraco”, acrescentou outro. “Chupa Rio”, brincou uma terceira. “Certeza que é pra essa nova era dele que ele vai estrear em São Paulo”, teorizou mais um sobre o artista internacional.



Após a turnê mundial do álbum "After Hours", o artista está preparando um novo projeto que pode abordar sua infância, seguindo o conceito de seu último álbum "Dawn FM", onde apresentou uma versão mais velha de si mesmo. A conexão com a cidade paulista só intensifica a curiosidade sobre o que vem por aí.