Isis Valverde expõe situação inusitada: 'Nunca tinha acontecido'Foto: Reprodução

Publicado 02/08/2024 11:30

Isis Valverde surpreendeu seus seguidores ao revelar um episódio engraçado que viveu no aeroporto de Atlanta, nos Estados Unidos. Na noite desta quinta-feira (01), a atriz contou que foi abordada por um homem que a confundiu com uma cantora internacional e pediu uma foto.



Em seus stories do Instagram, a famosa detalhou o ocorrido: "Nunca tinha acontecido isso comigo, gente, ser confundida com uma pessoa famosa aqui fora. O cara chegou falando aquele inglês bem rápido e eu assim, 'hã?'. Ele: 'Você não é aquela cantora?'. Eu falei: 'Não'. Eu nem canto! Pelo amor de Deus", relatou ela aos risos.



Além do momento descontraído nos Estados Unidos, Isis Valverde tem usado suas redes sociais para compartilhar momentos de apoio à sua mãe, Rosalba Nable, que enfrenta um câncer de mama. Recentemente, a atriz emocionou os seguidores ao demonstrar todo o seu amor e admiração pela mãe, que decidiu raspar o cabelo devido aos efeitos da quimioterapia.



No último sábado (27), Isis deixou um comentário emocionante na postagem da mãe. "Você é gigante! Tenho muito orgulho da mulher que me ensinou tudo que sei e tudo que ainda vou descobrir, que cresceu os meus sonhos e me apoiou quando pensei em desistir. Te amo infinito mãe, até a lua", declarou a atriz, mostrando sua forte ligação familiar.