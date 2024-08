Bebel (Camila Pitanga) - Márcio de Souza / TV Globo

Publicado 01/08/2024

Camila Pitanga abriu o coração sobre a pressão estética que mulheres enfrentam para se manter jovens. Em um desabafo sincero, a atriz falou sobre a opressão pela beleza e jovialidade que o público feminino enfrenta. Aliás, ela deixou claro que não pretende esconder sua idade por meio de procedimentos estéticos.

Em participação no videocast "Conversa vai, conversa vem", a famosa desabafou sobre o tema. "O tempo passa. E vem a opressão, a manutenção de um tipo de beleza e jovialidade que não é verdade, que não vai acontecer porque a gente perece como planta, como bicho", iniciou.



A atriz lamentou o cenário imposto às mulheres, destacando a beleza das marcas do tempo. "E parecer não é necessariamente ruim. Se saímos do escopo de um tipo de beleza, de um padrão, vemos também que as fissuras, os vincos, tudo isso tem beleza, é história, cicatriz. E isso, também por causa do meu trabalho, eu não quero perder", afirmou.



A artista também revelou que não pretende esconder os sinais da idade. "Gosto de ser quem eu sou e não quero performar algo além disso. Estou com 47 anos. Não escondo o tempo no meu rosto. Como diz meu pai [Antonio Pitanga], que está com 85: 'Rumo aos 100'. Faço a minha bike, pedalo, nado no mar", declarou.



Para lidar com os padrões de beleza, a famosa recorre à outros métodos. "Faço terapia para botar minha cabeça no lugar, para malhar o espírito, para esculpir a minha alma. Sou uma negra em movimento. Me penso em relação ao tempo, a essas armadilhas, aos estereótipos e estigmas que se tem de uma atriz latina. Não quero ficar presa, mas você tem que ter um diálogo com isso", finalizou.