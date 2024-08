Áudio de Daiane dos Santos sobre prova de Simone Biles vaza ao vivo - Foto: Reprodução

Áudio de Daiane dos Santos sobre prova de Simone Biles vaza ao vivoFoto: Reprodução

Publicado 01/08/2024 17:12 | Atualizado 01/08/2024 17:13

Na tarde desta quinta-feira (1º), todos acompanharam atentos a final da ginástica artística nas Olimpíadas de Paris, especialmente a disputa entre Rebeca Andrade e Simone Biles. Daiane dos Santos, comentarista da Globo, foi pega de surpresa durante a apresentação da norte-americana. Um áudio vazado durante a transmissão chamou a atenção dos internautas e viralizou nas redes sociais.



Simone Biles se apresentava nas barras assimétricas quando Diego Hypolito falava sobre seu desempenho. “Ela vai fazer essa passagem para baixo e é o momento que ela pega longe”, analisava o comentarista, enquanto a ginasta passando para a barra menor e dobrou as pernas para não tocar no chão e ser penalizada. Foi então que Daiane, surpresa com a manobra, exclamou: “Ai, que esperta! Caraca”.



A exclamação de Daiane não passou despercebida pelos espectadores e rapidamente viralizou nas redes sociais. “Nessa hora ela flexiona bem o joelho para não sofrer a queda, porque perderia pontos. Ela raciocinou muito rápido”, completou a ex-atleta na ocasião, explicando manobra astuta da norte-americana.

Internautas comentaram a situação com bom humor: “A Daiane dos Santos gritando ‘ai que esperta’ pra Simone Biles foi quase um ‘ai que filha da p*ta”, brincou um usuário. “Te entendo Daiane, aqui em casa o sentimento foi o mesmo”, revelou outro.



Na última terça-feira (30), as atletas conquistaram o bronze na competição por equipes, uma vitória inédita. Daiane dos Santos, emocionada, chorou ao vivo durante a transmissão. “Há 20 anos atrás a gente entrou com uma equipe completa, que foi em Atenas. E agora a gente vê o Brasil ser medalhista olímpico. As meninas fizeram tudo para que esse momento acontecesse agora e é muito bom ver que elas, mais que merecido, tiveram essa recompensa. Vê-las no pódio é algo incrível”, afirmou a ex-ginasta.