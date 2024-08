Paolla Oliveira apoia atleta acusada de abandonar filha nas Olimpíadas - Foto: Reprodução

Publicado 01/08/2024 12:37

Paolla Oliveira está acompanhando atentamente as Olimpíadas de Paris e usou suas redes sociais nesta quinta-feira (1º) para comentar o desempenho brilhante das atletas brasileiras. A atriz não apenas parabenizou as esportistas, mas também defendeu a velocista Flávia Maria de Lima, que enfrentou críticas por supostamente abandonar a filha para competir.

Em sua publicação, a artista questionou a diferença de tratamento entre atletas homens e mulheres quando se trata de responsabilidades familiares. “Atletas homens não são acusados de alienação parental quando viajam para competir, mas as mulheres são constantemente julgadas”, afirmou, levantando um debate importante sobre igualdade de gênero no esporte.



A mensagem foi clara: a cobrança sobre as mulheres é muito mais severa. "Essa primeira lâmina é só para a gente não esquecer dos desafios que encontramos em todo lugar. Quantas batalhas temos que travar para sermos suficientes? Para termos igualdade? Para conseguirmos trabalhar, competir, existir, ser? Vamos proteger as mulheres no esporte e apoiar nossas meninas dentro e fora das quadras. É o esporte e a vida exigindo muito mais de nós o tempo todo", iniciou.



Além de levantar essas questões, a parceira de Diogo Nogueira também fez questão de parabenizar todas as brasileiras que estão brilhando em Paris. "Aquele nosso giro de notícias importantes demais pra não terem muita visibilidade, dessa vez com mulheres brilhando e nos representando lindamente nas Olimpíadas, que orgulho de ser brasileira! E não é só pelo tamanho da delegação feminina este ano, mas que lindo de ver, pela primeira vez, com paridade de gênero", celebrou a atriz.