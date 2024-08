Ana Hickmann e Edu Guedes - Reprodução / Instagram

Publicado 01/08/2024 09:56 | Atualizado 01/08/2024 11:41

Ana Hickmann abriu o coração e revelou detalhes emocionantes do pedido de casamento feito por Edu Guedes. Em um novo vídeo publicado no canal do noivo no YouTube, a apresentadora do "Hoje em Dia", da Record, contou como foi surpreendida durante uma viagem a Portugal, em junho. O pedido aconteceu em um jantar à luz de velas na charmosa cidade de Lisboa.



A famosa relembrou com carinho o momento preparado pelo chef de cozinha e namorado. “Conta o que você fez, que me deixou sem ar, chorando e emocionada… isso foi a coisa mais linda do mundo!”, recordou, descrevendo a surpresa inesquecível. A declaração trouxe à tona toda a emoção vivida naquela noite especial.



“Ele me entregou uma carta de amor, que eu não vou compartilhar, porque essa é só minha… e no final estava escrito ‘P.S: Você quer casar comigo?’. E eu disse: Sim!”, revelou a loira. A apresentadora ainda comentou sobre a nova fase em sua vida, destacando a felicidade de seu primeiro dia como noiva.



Ana Hickmann e Edu Guedes assumiram o namoro em março deste ano, apenas quatro meses após a separação da famosa de Alexandre Correa, com quem teve um casamento conturbado e denunciou por violência doméstica. A apresentadora é mãe de Alezinho, de 10 anos, fruto do antigo relacionamento, enquanto o chef é pai de Maria Eduarda, de 15 anos, com Daniela Zurita.