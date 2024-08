Web reage a juiz suspenso após denúncia de Scooby: 'Luano Piovani' - Foto: Reprodução

Web reage a juiz suspenso após denúncia de Scooby: 'Luano Piovani'Foto: Reprodução

Publicado 01/08/2024 16:31 | Atualizado 01/08/2024 16:59

A Associação Internacional de Surfe (ISA) anunciou nesta quinta-feira, 1º de agosto, a suspensão do juiz Ben Lowe, que não participará mais do julgamento das competições de surfe nas Olimpíadas de Paris 2024. A decisão veio após uma foto polêmica surgir nas redes sociais, na qual ele aparece ao lado de um dos surfistas em disputa pela medalha olímpica, graças à Pedro Scoob. Aliás, segundo a web, ele aprendeu com a ex-mulher Luana Piovani.



A imagem, publicada na última segunda-feira (29), causou alvoroço quando o surfista brasileiro Pedro Scooby denunciou a situação em seu Instagram. No registro, o juiz australiano Ben Lowe aparece ao lado do surfista conterrâneo Ethan Ewing e seu técnico. O atleta brasileiro destacou que Ewing pode competir contra Gabriel Medina ou João Chianca até a final, levantando questões sobre a imparcialidade do árbitro.



O ex-marido de Luana Piovani relembrou um episódio controverso das Olimpíadas de Tóquio 2021, quando um juiz supostamente favoreceu adversários de Medina. "Recebo uma foto no WhatsApp do juiz abraçado com o Ethan, que pode enfrentar o Medina na semifinal, caso ambos avancem”, apontou o surfista. Ele comparou a situação a um juiz de futebol encontrando-se com um jogador antes de um clássico, chamando-a de "inaceitável".

Nas redes sociais, porém, internautas reagiram de forma inusitada. "Scooby foi fazer um vídeo chamando atenção pra uma questão de arbitragem no surf e os comentários são todos dizendo que ele tá falando com o mesmo tom de voz da Luana Piovani (risos)", reparou um. "Nosso Luano Piovani", brincou outra. "Ele falando pausado igual a Luana Piovani", reparou mais uma em meio às risadas.



Vale destacar que a ISA declarou que a interação entre o juiz e o atleta foi "inapropriada" e que a remoção de Ben Lowe visa "proteger a integridade e a justiça da competição". Em nota, a entidade reforçou que a decisão não se relaciona ao desempenho de Lowe nos Jogos, mas sim ao cumprimento dos códigos de conduta e ética. "A ISA comunicou a todos os juízes e equipes sobre suas responsabilidades em relação ao comportamento apropriado", finalizou o comunicado.

véi o Scooby foi fazer um vídeo chamando atenção pra uma questão de arbitragem no surf e os comentários são todos dizendo que ele tá falando com o mesmo tom de voz da Luana Piovani KKKKKKKKKKK pic.twitter.com/bzpdr3gWJc — little old me (@tnigr0) July 31, 2024

o scooby fazendo uma denúncia seríssima ao esquema de arbitragem olímpica NESSE FILTRO pic.twitter.com/etMQ8mVOZ9 — bainha (@badgalmafe) July 31, 2024