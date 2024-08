Jennifer Lopez e Ben Affleck se casaram em julho de 2022 em Las Vegas, nos Estados Unidos. Depois, os dois realizaram uma cerimônia na casa do ator, na Geórgia - Reprodução

Publicado 01/08/2024 11:54 | Atualizado 01/08/2024 11:55

Ben Affleck e Jennifer Lopez estão no processo final de divórcio, conforme revelado pelo Daily Mail nesta quarta-feira (31). Fontes confirmaram que a documentação do divórcio foi "finalizada, mas ainda não entregue", marcando o fim de um relacionamento que enfrentou crises nos últimos meses. A notícia chega apenas dois meses depois da revista In Touch ter anunciado que o casal estava em crise.



Boatos sobre a separação do casal começaram a surgir no início do ano, quando os fãs notaram a ausência de aparições públicas dos dois juntos. A ausência de Ben no Met Gala de 6 de maio, onde Jennifer foi co-presidente, intensificou as especulações. "É deprimente que Ben não tenha encontrado tempo ou disposição para estar lá e apoiar Jennifer", revelou uma fonte na época, alimentando ainda mais os boatos de crise.



Apesar de Ben justificar sua ausência no evento devido às filmagens de "The Accountant 2", outras fontes afirmaram que o verdadeiro motivo era o estado do casamento. A revista In Touch relatou que, desde então, o casal não fez esforços para uma reconciliação. A separação foi evidente quando ambos foram vistos sem alianças de casamento e passaram o segundo aniversário de casamento separados, sem comemorações.



A venda da casa de 68 milhões de dólares em Beverly Hills e a compra de uma nova mansão por Ben em Pacific Palisades reforçam a separação iminente. "Eles finalizaram os papéis do divórcio há um mês, mas estão esperando o momento certo para entregá-los", disse uma fonte ao Daily Mail. "Naquele momento, eles liberarão uma declaração conjunta, afirmando que têm muito amor um pelo outro, mas que não conseguiram fazer o casamento funcionar".