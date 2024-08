Yasmin Brunet - Reprodução do Instagram

Publicado 01/08/2024 13:00 | Atualizado 01/08/2024 13:03

Yasmin Brunet, aos 35 anos, tem mostrado uma incrível transformação física após dois meses dedicados a cuidar da saúde e tratar o lipedema. Nesta quinta-feira (1), a modelo usou seu perfil nas redes sociais para compartilhar as mudanças na sua dieta e rotina de exercícios.

Em seus stories no Instagram, a famosa compartilhou “Cortei glúten totalmente, diminuí lactose, [estou] comendo mais saudável, fazendo exercícios diariamente e tomando vitaminas para desinflamar o lipedema”, explicou a influenciadora, revelando os passos que deu para melhorar sua condição.



Vale lembrar que, em abril, a loira falou abertamente sobre seu diagnóstico de lipedema durante o programa Encontro. A ex-BBB contou que começou a sentir dores e desconforto significativos nas pernas pouco antes de entrar no reality show.

"Lá [no BBB 24], ficou horrível. Eu sentia muita dor, desconforto e pressão. Minha perna ficou gigante", recordou, destacando a dificuldade que enfrentou com a condição. Ela enfatizou que a situação afetou profundamente sua qualidade de vida.



Além das mudanças na dieta, Yasmin revelou que está recebendo acompanhamento médico para lidar com a doença. Ela mencionou que o tratamento a ajudou a ver o lipedema "com outros olhos", proporcionando uma nova perspectiva sobre sua condição.



Apesar das melhorias, Yasmin deixou claro que não está considerando lipoaspiração, um dos tratamentos comuns para o lipedema. Em vez disso, ela optou por um caminho mais natural e menos invasivo. A modelo está determinada a continuar sua jornada de saúde com dieta e exercícios.