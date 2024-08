Bia Miranda participou de 'A Fazenda 14' - Reprodução / Instagram

Bia Miranda participou de 'A Fazenda 14'Reprodução / Instagram

Publicado 01/08/2024 10:23

Bia Miranda voltou a causar polêmica nas redes sociais, mas dessa vez não foi algo relacionado ao seu puerpério ou criação do filho Kaleb. Na verdade, dessa vez a ex-Fazenda resolveu mudar seu visual, abandonando o cabelo preto e surgindo com mechas loiras.



Em seu perfil no Instagram, a influenciadora publicou um vídeo em um salão de beleza, surgindo com a nova aparência. “E aí o que acharam?” perguntou ela na legenda. “Mudança radical, eu e minhas loucuras”, completou com um emoji de coração.



Nas redes sociais, o novo visual da famosa repercutiu. “Uau que transformação! Sensacional, ficou lindíssima”, elogiou uma fã. “Quem dá o nome é ela”, cravou outra. “Meu Deus, ela conseguiu ficar ainda mais bonita”, reparou uma terceira. “Morena maravilhosa e agora mais ainda loira”, afirmou mais uma.



Porém, vale ressaltar que a mudança de visual não agradou a todos. “Gente ela imita a mãe em tudo (risos) só não tem aquela beleza porque a mãe, a Jenny, é diva!”, apontou uma internauta. “Não gostei! E a maquiagem está fora do seu tom! Acho você linda morena!”, criticou outra. “Gente, mas ela ficou a cara da mãe dela”, reparou mais uma, reforçando semelhança com Jenny Miranda.