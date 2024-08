Carolina Dieckmann faz mudança de visual - Reprodução / Instagram

Publicado 31/07/2024 20:22 | Atualizado 31/07/2024 20:23

Carolina Dieckmann decidiu interagir com os seus seguidores nas redes sociais, respondendo a diversas curiosidades. Nesta quarta-feira (31), uma das perguntas que chamou atenção foi sobre a possibilidade da atriz beijar outra mulher. A famosa, conhecida por sua sinceridade, abriu o jogo sobre o assunto

Em uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram, a artista se deparou com a pergunta: "Beijaria mulher?". Com clareza e sem rodeios, a loira respondeu. "Vocês estão afim hoje de polemizar, né? Já começou assim. Em cena, óbvio, beijaria muito. Fora de cena, talvez", iniciou, criando expectativa nos fãs.

O motivo de não considerar tanto o assunto é óbvio: ela é casada. "Não nesse momento. Sou apaixonada pelo meu marido e só tenho vontade de beijar ele. Nesse momento, não. Mas, é aquela coisa, né gente. A vida pode trazer surpresas. Vai que", ponderou.



Recentemente, Dieckmann celebrou o aniversário de duas décadas com o marido, Tiago Worcman. “21 anos de nós hoje; no Dia de Santo Antônio, no prédio de nome Santo Antônio, você me pediu em namoro e eu disse um sim que ecoa até hoje e que eu sigo repetindo de lá até Deus sabe quando, mas que ainda hoje eu desejo que seja por toda nossa vida”, começou, emocionada.



A atriz continuou sua declaração com palavras de amor e gratidão. “Como esse encontro é abençoado... e como abençoa os nossos dias juntos. Que sorte, que f**a. Eu me sinto um pedaço de infinito quando tô nos seus braços, e não acredito o tanto que não gosto só de imaginar um dia sem você. 21 anos. Um amor maior de idade e do tamanho do mundo. Eu te amo e quero dizer sim um bilhão de vezes mais. Sou mais porque sou sua", completou Carolina Dieckmann.