Deborah Secco curte dia de sol na Barra da Tijuca - Dilson Silva / Agnews

Deborah Secco curte dia de sol na Barra da TijucaDilson Silva / Agnews

Publicado 31/07/2024 16:31 | Atualizado 31/07/2024 16:32

A atriz Deborah Secco, de 44 anos, está curtindo férias em um luxuoso resort nas Ilhas Maurício. Em suas redes sociais, a artista compartilhou momentos especiais ao lado da filha Maria Flor, de 8, exibindo sua boa forma em biquínis verde e laranja. Entretanto, nem todos os seguidores apreciaram as postagens.

"Que paraíso! Um dos lugares mais lindos que já conheci!", declarou a atriz na legenda de publicação, acompanhando as fotos e vídeos da viagem. Em um dos registros, ela fez um "360º" do corpinho enquanto usava um biquíni laranja e causou nos comentários.

A famosa recebeu uma enxurrada de críticas. "Podia aumentar o tamanho da roupa para tirar foto com a filha!", afirmou uma seguidora. Outra internauta comentou: "Ela é bonita, jovem… tudo bem. Mas é muita vontade de aparecer sem roupa, não precisa, sabe?". Uma terceira foi categórica: "Falta de respeito. Acho muito constrangedor tudo isso, todos sabem que ela é linda e maravilhosa, mas ela ficaria perfeita com um biquíni um pouca maior".



Infelizmente, não é a primeira vez que Deborah enfrenta críticas relacionadas à sua escolha de roupas de banho. Em uma postagem anterior, a artista também foi alvo de comentários negativos por usar biquínis menores e ostentar a boa forma. Apesar das críticas, muitos fãs de Deborah Secco defenderam a atriz, elogiando sua beleza e a relação carinhosa com a filha.