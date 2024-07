Davi Brito - Foto: Reprodução

Publicado 31/07/2024 13:10

O clima esquentou para Davi Brito, o campeão do BBB 24, que agora se despede da Globo após um contrato de sucesso que o fez ganhar quase R$ 3 milhões. Em uma reviravolta inesperada, a emissora decidiu não renovar o vínculo com o ex-participante, algo que raramente acontece com os vencedores do reality show. A decisão vem após uma série de polêmicas que mancharam a imagem de Davi após o fim do programa.



Nesta quarta-feira (31), o baiano utilizou suas redes sociais para enviar uma mensagem enigmática aos seguidores, que foi interpretada por muitos como uma indireta para a Globo. Em um vídeo nos stories, Davi desejou um bom dia e fez uma oração contra inveja e espíritos malignos, pedindo que tudo que seja ruim "caia por terr".

“Mais um dia de luta. [Que] Toda inveja, todo espírito de contenda, todo espírito de morte, tudo o que é ruim, tudo o que não presta, que cai por terra, em nome de Jesus. Vamos pra mais um dia, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, nos livre de todo o mal. Que essa quarta-feira venha a ser uma quarta-feira abençoada na sua vida. Amém? Bota o capacete que lá vem chuva de brita”, declarou ele.



Desde que deixou o BBB 24 em abril de 2024, a trajetória do baiano fora da casa tem sido marcada por uma série de controvérsias. A expectativa da Globo e dos patrocinadores era alta, acreditando que sua imagem renderia frutos. No entanto, o ex-motorista de aplicativo enfrentou uma rejeição crescente, resultando na perda de R$ 1 milhão em seguidores e oportunidades de contratos publicitários.



Além disso, o ex-BBB foi criticado por suposta publicidade 'velada' de uma casa de apostas esportivas, o que afetou negativamente sua reputação e contribuiu para a decisão da Globo de não renovar seu contrato. Apesar das esperanças iniciais, a série de problemas e a perda de apoio resultaram no fim do vínculo com a emissora carioca, deixando Davi Brito em uma nova fase de sua carreira, longe dos holofotes da Globo.