Lexa aposta em saia de crochê vazada para curtir passeio de lancha na Europa - Reprodução / Instagram

Lexa aposta em saia de crochê vazada para curtir passeio de lancha na EuropaReprodução / Instagram

Publicado 31/07/2024 10:31

Lexa abriu o coração e revelou um lado pouco conhecido de sua trajetória no programa "Sem Censura", exibido nesta terça-feira (30). A cantora falou sobre os problemas que enfrentou com o álcool no passado, especialmente devido à pressão intensa de sua carreira musical.

Na época, Lexa estava no auge de sua carreira, com várias músicas no topo das paradas. No entanto, o sucesso veio com um preço: "Pressão. Na época, eu tinha lançado várias músicas e todas Top 50, top 1 no Brasil e muita pressão. E aí eu fui bebendo, problemas na vida pessoal também. Eui fui descontando tudo na bebida. Eu conseguia fazer as coisas sempre que eu estava com alguma bebida", contou.

Infelizmente, a bebida alcoólica se tornou o combustível da artista. “O álcool era uma coisa que fazia muito parte da minha vida. Eu bebia muito e eu comecei a emagrecer demais. Então, sim, já tive muito essa pressão e mexia com a minha cabeça. Aí você bebe, envolve bebida. Eu emagreci pra caramba. Eu fiquei com 50 quilos, estava bem magra”, recordou.

A famosa também compartilhou o momento de conscientização sobre o impacto do álcool em sua vida. “Eu mesma percebi que estava passando dos limites porque o meu corpo não estava aguentando. Quando você vê, você já está dentro da situação. Você vai bebendo e não se dá conta. Quando você vê, você já está embrulhada. Quando eu me dei conta que já estava dentro daquela situação, eu falei: 'Opa, está tudo errado'. Um dia, eu acordei muito mal e falei: 'Estou vivendo ou eu estou sobrevivendo?'”, finalizou.