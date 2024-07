Viih Tube e Eliezer são pais de Lua Di Felice, de um ano - Reprodução/Instagram

Viih Tube e Eliezer são pais de Lua Di Felice, de um anoReprodução/Instagram

Publicado 31/07/2024 09:02

Na madrugada desta quarta-feira (31), Eliezer usou as redes sociais para compartilhar uma história inusitada sobre sua relação com Viih Tube. Nas redes sociais, o ex-participante do BBB 22 conversou com os seguidores e revelou que a esposa ficou chateada com ele por um motivo inesperado.



Tudo começou enquanto o casal conversava sobre a cerimônia de casamento na igreja. Casados no civil desde março de 2023, os dois planejam subir ao altar em breve. A discussão divertida começou quando Viih Tube perguntou se Eliezer iria chorar ao vê-la vestida de noiva. "Ela me perguntou se eu ia chorar quando ela entrasse vestida de noiva. Aí eu, coitado de mim, sem pensar, na inocência, respondi que acho que não", contou o ex-BBB.



Porém, logo ficou comprovado que o famoso deu a resposta errada. "Meu Deus, acabou para ela, quase pediu o divórcio. Ela [perguntou]: 'Como assim acho que não? Vou entrar e sair mil vezes até você chorar porque não vou ser humilhada'", continuou ele, rindo da história.

Eliezer explicou que até tentou contornar a situação, mas suas tentativas só pioraram as coisas. "Eu disse: 'Eu acho que não vou chorar porque a gente já casou, né. Então eu já chorei no dia’. Pra que eu fui abrir minha boca (risos). Ela botou as crianças no meio: ‘Serão seus filhos entrando de daminha e pajem, você não ama seus filhos?'", continuou ele, revelando o drama da youtuber.

Por fim, Eli descobriu como contornar o desentendimento. "Senhor, a única forma de sair da situação foi falar: 'Vamos ver juntos o vestido de noiva'", finalizou. Viih Tube e Eliezer são pais da pequena Lua, de 1 aninho, e de Ravi, que ainda estão esperando. Juntos desde 2022, os dois se conheceram logo após o influenciador deixar o confinamento do reality show da TV Globo.