Neymar e Bruna Biancardi em clima de romance Reprodução/Instagram

Publicado 31/07/2024 08:37 | Atualizado 31/07/2024 08:38

Neymar Jr realizou uma transmissão ao vivo enquanto jogava online com seus 'parças' na noite desta terça-feira (30). Durante a live, o jogador surpreendeu ao contar que pausou o jogo para entregar um mimo à sua namorada, Bruna Biancardi.

Enquanto jogava com seus amigos, Neymar tranquilizou a todos, dizendo que já estava pronto para a próxima partida. "Já fui levar um hambúrguer lá para a minha mulher... ela já está feliz", disse o craque. Seus amigos, surpresos, comentaram: "Ele é gente como a gente". O gesto romântico rapidamente chamou a atenção dos fãs nas redes sociais.



O atleta ainda contou que a modelo apreciou o mimo: “Ela me mandou uma mensagem aqui: 'Você sabe como me agradar’”. A declaração gerou uma repercussão positiva nas redes sociais, com elogios ao jogador. “Espero que ele realmente a valorize e se dedique à família”, desejou uma seguidora. "Espero que ele tenha aprendido com os erros e que essa família seja feliz", declarou outra.



Bruna Biancardi e Neymar Jr. confirmaram a reconciliação no início de julho, após serem flagrados aos beijos em um show. O casal havia terminado o relacionamento em novembro do ano passado, apenas um mês após o nascimento da primeira filha, Mavie. Recentemente, o jogador também celebrou a chegada de sua terceira filha, Helena, fruto de um breve relacionamento com a modelo Amanda Kimberlly.