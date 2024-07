Ana Clara faz elogio ousado para 'bunda' de Juliette e atiça web - Foto: Reprodução

Publicado 31/07/2024 10:00

Ana Clara, de 27 anos, agitou os internautas nesta terça-feira (30) ao deixar um comentário ousado nas fotos de Juliette, de 34 anos. A ex-BBB elogiou a colega, destacando que seu bumbum estava "lindo", e reforçou que todo o resto também estava ótimo, mas que a região estava especial. Seguidores de Juliette adoraram o comentário e responderam com emojis chorando de rir.

“Ana Clara fala o que nós pensamos”, cravou uma fã em meio a risadas. “Toda linda você!”, afirmou outra. Famosos também reagiram: “Eita como surfa hahaha”, brincou Gabriel Medina. “Gostosaaa”, declarou Giovanna Ewbank com diversos emojis de foguinho.



A interação entre Juliette e Ana Clara vem em um momento especial para a ruiva, que se prepara para a estreia de "Estrela da Casa", seu novo reality show na Globo, previsto para estrear no dia 13 de agosto. O programa, que terá a coordenação geral de Boninho, promete revelar novos talentos musicais e mostrar o dia a dia dos participantes no confinamento.



Aos 27 anos, a ex-sister é formada em jornalismo e seguiu uma carreira de apresentadora após participar do BBB 18. Desde então, ela manteve um canal no YouTube e se destacou como repórter no Video Show e nas transmissões do Rock in Rio e do Lollapalooza pela TV Globo.



Além dessas experiências, Ana Clara comandou o Plantão BBB, o Bate-papo No Limite e boletins do The Voice Kids no Globoplay. Recentemente, ela assumiu a apresentação do reality show Túnel do Amor no Multishow e Globoplay, substituindo Marcos Mion a partir da segunda temporada.