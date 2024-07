Scooby expõe foto de jurado com adversário de Medina e cobra respostas - Foto: Divulgação

Scooby expõe foto de jurado com adversário de Medina e cobra respostasFoto: Divulgação

Publicado 31/07/2024 09:28

Pedro Scooby, de 35 anos, levantou uma polêmica ao denunciar o juiz australiano Ben Lowe. O influenciador expôs uma foto do árbitro ao lado de Ethan Ewing, também australiano e possível adversário de Gabriel Medina numa eventual semifinal nas Olimpíadas de Paris 2024.



O surfista de ondas gigantes revelou que Lowe já foi denunciado na estreia do surfe em Tóquio 2020. Segundo ele, as notas dadas pelo juiz aos adversários de Medina sempre foram mais altas que as do brasileiro. "Não pode acontecer isso", cobrou Scooby, exigindo uma ação da organização das Olimpíadas.



"Lá em Tóquio teve um juiz que deu as notas mais altas para os adversários do Medina, e as notas mais baixas para ele nas baterias. Foi feita uma reclamação formal desse cara para o comitê olímpico, e não fizeram nada. Esse cara está aqui de novo", relatou o ex-marido de Luana Piovani.



O influencer também comentou sobre a foto que recebeu via WhatsApp, onde Ben Lowe aparece ao lado de Ethan Ewing. "Hoje, eu aqui de boa em casa, recebo uma foto no WhatsApp dele com o Eathan, que é o cara que, se o Medina passar, eles podem cair juntos na final. E o Ben Lowe e o Eathan são australianos", destacou, insinuando um possível favorecimento.