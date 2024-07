Reynaldo Gianecchini 'mostra demais' em ensaio nu e coleciona elogios - Foto: Divulgação/Brunno Rangel

Publicado 31/07/2024 11:27

Reynaldo Gianecchini causou alvoroço nas redes sociais ao compartilhar novos registros de seu recente ensaio fotográfico para uma revista. Nas fotos, o ator aparece deitado de costas em um longo sofá preto, em algumas imagens vestindo apenas cueca e em outras completamente nu, exibindo o traseiro.

"Drag me!", legendou Gianecchini, que atualmente vive uma drag queen no espetáculo "Priscilla, a Rainha do Deserto". As imagens são acompanhadas pela trilha "Angel", da banda inglesa Massive Attack. A escolha da canção não é coincidência: ela foi o tema de abertura da novela "Verdades Secretas" (Globo), na qual o artista interpretou o gigolô Anthony em 2015.

Nos comentários da publicação, seguidores e fãs não pouparam elogios à coragem e postura libertária do ator. "Giane virando repelente de conservador. Amo!", declarou uma seguidora, enquanto outra destacou: "Você realmente é um profissional espetacular!".