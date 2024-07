Hugo e Guilherme explicam ausência no tributo a Marília Mendonça - Foto: Divulgação

Hugo e Guilherme explicam ausência no tributo a Marília Mendonça

Publicado 31/07/2024 10:57

A dupla Hugo e Guilherme se manifestou nesta terça-feira (30) sobre sua ausência no tributo a Marília Mendonça, marcado para 5 de outubro no Allianz Parque, em São Paulo. A ausência dos artistas, próximos da cantora que faleceu em um acidente de avião em novembro de 2021, gerou controvérsia entre os fãs.



Em seus stories do Instagram, a dupla se pronunciou sobre a polêmica. "A gente quis entender melhor sobre o evento, até por ser este um momento de dor para quem conviveu com ela. Além disso, em nenhum momento a negativa em participar pode ser avaliada como falta de amor à Marília", iniciou.

Os famosos destacaram que voltaram atrás em decisão, mas já era tarde. "Inclusive, nos colocamos à disposição de fazer, mesmo com aperto no peito, infelizmente nossa resposta foi dada num prazo impossível de se adequar aos tempos do evento", explicou o comunicado.



Os cantores esclareceram que não foram impedidos de participar do tributo. "Ninguém nos pediu para não participar, inclusive a Work Show está trabalhando junto ao Spotify neste evento há pelo menos dois meses. Amamos a Marília, respeitamos a sua família, respeitamos nossos fãs e temos certeza que o Spotify fará uma homenagem linda", garantiram.

A dupla ressaltou o respeito à imagem da cantora, que deve ser propagada com amor sempre que possível. "Aliás, é uma homenagem a quem merece ser homenageada todos os dias. Ela plantou apenas sentimentos bons em todos nós e é assim que vamos sempre seguir", declarou.



Para quem não acompanhou, a polêmica teve início quando a divulgação do line-up pelo Spotify viralizou e os fãs notaram a ausência de Maiara e Maraisa, além de Hugo e Guilherme. João Gustavo, irmão de Marília, afirmou que os artistas foram impedidas de participar pelo empresário, algo que a segunda dupla negou.



Maiara e Maraisa, por meio de sua assessoria de imprensa, prometeram explicar a ausência no show através de suas redes sociais. A ausência de outros amigos da "Rainha da Sofrência", como Henrique e Juliano, também foi notada e comentada pelos fãs. O evento contará com apresentações de Alok, Jão, Ludmilla, Luísa Sonza, Luiza Martins, Murilo Huff, Péricles, Xamã, Yasmin Santos e Zé Neto & Cristiano.