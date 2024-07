Andressa Urach fala sobre briga pela guarda do filho caçula - Reprodução / Instagram

Publicado 31/07/2024 12:23 | Atualizado 31/07/2024 12:33

Andressa Urach, de 36 anos, surpreendeu seus seguidores ao compartilhar detalhes sobre a recuperação de sua recente cirurgia para bifurcar a língua. Nesta quarta-feira (31), a produtora de conteúdo adulto mostrou a língua com pontos e relatou como tem sido os primeiros dias após o procedimento.

Em seus stories do Instagram, a famosa atualizou os internautas sobre sua recuperação. "Dois dias pós-bifurcação. Estou salivando muito, tenho duas línguas no pescoço, não consigo falar, e a língua está muito inchada, quase não cabe dentro da boca", iniciou.



A recuperação tem sido desafiadora, principalmente na alimentação. "Dói bastante para engolir, é bem difícil, estou tomando sopa batida no liquidificador para me alimentar", revelou. Apesar do desconforto, a ex-participante de A Fazenda parece determinada a enfrentar essa nova fase.



No entanto, a decisão de bifurcar a língua gerou uma onda de críticas nas redes sociais. Muitos seguidores relembraram o passado de Andressa, quando teve complicações com hidrogel. "Gente, ela não aprendeu nada quando quase morreu e Deus deu uma segunda chance, que loucura", recordou uma internauta. "Mas por que fazer isso na língua, gente, que loucura", questionou outro. "Desculpe, mas me assustei", declarou uma terceira.



Apesar das críticas, houve quem tentasse compreender a escolha de Andressa, mesmo sem concordar totalmente. "Por que fez isso, linda? Meu Deus! Você já é tão bonita, não precisa de certas coisas a mais. Às vezes coisas desnecessárias. Mas se você quis e gosta", acrescentou mais uma seguidora.