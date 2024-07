Poliana Rocha é casada com Leonardo - Reprodução/Instagram

Publicado 31/07/2024 15:00 | Atualizado 31/07/2024 15:03

Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, usou suas redes sociais para esclarecer rumores sobre um suposto desentendimento com Hariany Almeida, namorada de seu enteado Matheus Vargas. Em uma interação com seus seguidores enquanto fazia o cabelo no salão, ela foi questionada sobre a relação com a ex-BBB e se mostrou bastante tranquila sobre o assunto.



“Jamais, nós nos damos super bem. Acho ela uma menina incrível e super batalhadora. Várias vezes ela vai lá para casa, tenho uma relação maravilhosa com ela”, afirmou Poliana. A mãe de Zé Felipe ainda comentou que está sentindo falta de Hariany, que está viajando há algum tempo. “Tô morrendo de saudade dela. Não tem nenhum motivo para briga entre nós duas”, garantiu.



Recentemente, Poliana Rocha causou uma onda de especulação quando vestiu um biquíni de Hariany durante as comemorações dos 61 anos de Leonardo, na fazenda da família. A escolha da peça não passou despercebida e levou a uma série de perguntas sobre o estado do relacionamento entre as duas. Hariany, que está fora do Brasil, reagiu de maneira positiva ao ver a esposa de Leonardo usando sua marca.