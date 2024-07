Murilo Rosa exibe filho emocionado ao conhecer Rayssa Leal: 'Heroína' - Foto: Reprodução

Publicado 31/07/2024 15:24 | Atualizado 31/07/2024 15:24

Murilo Rosa protagonizou ao lado do filho um das cenas mais tocantes das Olimpíadas de Paris até o momento, ao mostrar Artur, de 11 anos, se emocionando ao conhecer a skatista Rayssa Leal, de 16. No vídeo compartilhado pelo ator nas redes sociais, a criança não consegue conter as lágrimas ao lado da atleta, gerando uma onda de comoção nas redes sociais.

Em seu perfil no Instagram, o artista compartilhou um vídeo do pequeno emocionado ao lado da atleta. “Pois é… Meu filho Artur junto com a Fadinha. Que lindo… esse momento tão genuíno e tão verdadeiro de um menino de 11 anos se emocionando com uma menina skatista de 16, é simbólico, né? Pra vida e para o esporte”, iniciou ele na legenda.



O ator continuou, descrevendo a situação: “O esporte sempre me emocionou, aliás, é o que mais me emociona. Ver a trajetória de um atleta até chegar nas olimpíadas é o máximo. Eu incentivo ao extremo para que meus filhos pratiquem esporte. Esse vídeo que repercutiu tanto, eterniza um momento tão especial: a consagração de uma atleta carismática, carinhosa e espontânea”, afirmou.



O pequeno herdeiro fez sucesso. “Demos uma entrevista ontem em que o jornalista tinha visto toda essa emoção e perguntou ao Artur sobre o que aquilo significava… Artur respondeu, segurando minha mão com força em sua primeira entrevista, rs: “A Rayssa é uma referência pra mim por causa de suas habilidades como skatista.” Uma REFERÊNCIA, entende? Que lindo ouvir aquilo”, contou.



O famoso então refletiu sobre o significado da palavra. “Precisamos sempre entender quem temos como referência! A emoção tão pura de um menino com a sua “referência” como atleta, sim, é relevante. Precisamos, na vida, escolher bem que tipo de ídolo queremos ter. Foi lindo! Obrigado Rayssa Leal pelo carinho com meu filho e parabéns pelas suas conquistas! É só o começo…”, garantiu



“E não podemos esquecer, jamais, que o esporte faz a diferença na vida de qualquer criança. O esporte educa, ensina e alimenta a alma! Vamos Brasil!”, finalizou.