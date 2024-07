Pai de MC Gui revela sequestro de primo do cantor em São Paulo - Foto: Reprodução

Publicado 31/07/2024 15:58

MC Gui teve seu primo foi sequestrado em Rio Grande da Serra, interior de São Paulo. Na manhã desta quarta-feira (31), Rogério Alves, pai do funkeiro, revelou o sequestro do rapaz Kauan Castanheira Vida Leal, primo do cantor. A informação causou grande preocupação entre familiares e fãs do artista.



Conforme revelado por Rogério para o colunista Leo Dias, Kauan foi raptado por criminosos enquanto transportava tecidos de luxo em uma van na manhã desta quarta-feira (31). O sequestro ocorreu em plena luz do dia, deixando a família abalada e sem respostas.

O veículo usado pelo primo de MC Gui foi encontrado incendiado na Estrada Pedreira, número 2500, mas até o momento, o paradeiro do jovem é desconhecido. A polícia está investigando o caso, porém, ainda não há maiores informações sobre a motivação do crime ou paradeiro do rapaz.



Nas redes sociais, o relato do sequestro repercutiu. “De novo ou é outro parente dele sequestrado?”, questionou um internauta. “Esse sujeito ainda é cantor?”, perguntou outro sobre MC Gui. “Tudo acontece com esse povo ..tá amarrado! Ô carma”, lamentou uma terceira. “A vida de tráfico é assim mesmo”, ironizou mais um.