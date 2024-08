Simone Biles - AFP

Simone BilesAFP

Publicado 31/07/2024 18:47 | Atualizado 31/07/2024 18:47

Simone Biles revelou nesta quarta-feira (31), que foi bloqueada por outra ginasta, mas não se trata Rebeca Andrade! A famosa teria uma certa rivalidade com a ex-colega MyKayla Skinner que refletiu nas redes sociais. A revelação veio um dia depois da atleta conquistar a medalha de ouro na Ginástica Artística em grupo e publicar uma indireta sobre críticas anteriores feitas pela "rival".

Ao comemorar a vitória da equipe, Simone publicou uma foto no Instagram com a legenda: "Sem talento, preguiçosas, e campeãs olímpicas" em tradução livre. A mensagem foi vista como uma resposta direta às críticas de MyKayla, que havia afirmado que as ginastas selecionadas para a equipe de 2024 "não tinham ética de trabalho".



No X, antigo Twitter, a atleta descobriu o bloqueio da ex-colega e ironizou: "Ops, fui bloqueada". As duas competiram juntas na equipe dos EUA durante os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Em junho, MyKayla fez um vídeo no YouTube criticando as ginastas atuais.

“Além de Simone, sinto que o talento e a profundidade simplesmente não são mais o que costumavam ser. Quer dizer, obviamente, muitas garotas não trabalham tão duro. As garotas simplesmente não têm ética de trabalho”, declarou a ginasta na época.



Jordan Chiles, outra ginasta premiada com ouro na França, também comentou a situação. Nos Stories do Instagram, ela compartilhou uma foto do perfil de MyKayla sem publicações e escreveu: "Quando ela bloqueou a Simone".