Publicado 31/07/2024 17:10

Após ver alguns atletas se desculpando por não ter conquistado medalhas nas Olimpíadas Paris 2024, Marcos Mion resolveu se pronunciar. O apresentador disparou elogios aos esportistas brasileiros e reforçou que, mesmo com pouco investimento, eles estão orgulhando o país nas provas olímpicas.



Em seu perfil do Instagram, o famoso pediu que os participantes não se subestimem. “Está me partindo o coração ver os nossos atletas olímpicos pedindo desculpas por não terem ganhado medalha, por terem perdido. Queridos atletas, parem. Por favor, cabeça erguida, vocês só merecem aplausos, vocês só merecem reconhecimento”, iniciou.



Em seguida, ele revelou o verdadeiro culpado. “Se alguém tem que pedir desculpas, é o nosso governo que não construiu um histórico, não construiu uma tradição de investimento no esporte. Não vocês. Aliás, eu fui checar, para ter embasamento no que eu estou falando, e a média de salário de um atleta no Brasil em 2024 é de R$ 2 mil por mês”, revelou.



Mion reforçou que o Brasil deve se orgulhar dos esportistas, destacando seu potencial acima de perdas e ganhos. “Mesmo assim, a gente vê em todas as Olimpíadas, nossos atletas disputando e ganhando medalhas. Isso para mim é surreal. Mostra o tamanho do coração do povo brasileiro, mostra que a gente tem muita garra”, garantiu.