Ex-affair de Neymar, Tainá Maia, leva block de Rafael Cardoso após expor cantada - Foto: Reprodução

Publicado 02/08/2024 15:05 | Atualizado 02/08/2024 15:10

Este colunista descobriu com exclusividade que Tainá Maia, ex-participante do "Túnel do Amor", da Multishow, magoou os sentimentos de Rafael Cardoso. Logo após a influenciadora expor que vem recebendo cantadas do ator, que acabou de ter uma filha, ele resolveu tomar uma atitude. A resposta do global, conforme revelado com exclusividade para a coluna Daniel Nascimento, foi bloquear a jovem!



Para quem não acompanhou, a história das cantadas sofridas pela produtora de conteúdo veio a público durante entrevista ao “Link Podcast”, na última terça-feira (30). A ex-reality, que também já viveu um affair com o jogador Neymar Jr., falou sobre as investidas que vinha recebendo do galã.



Rafael Cardoso está atualmente em um compromisso com a psicóloga Carol Ferraz, com quem tem uma bebê de 8 meses, a pequena Helena. No entanto, conforme imagens que a coluna teve acesso, mandava mensagens e fotos para a influencer constantemente, embora sem qualquer reciprocidade.



Tainá revelou que não conhece o contratado da Globo pessoalmente, embora já tenha recebido inúmeros pedidos para saírem juntos. Uma vez que a jovem conhece o histórico do ator, que se envolveu em diversas polêmicas, inclusive de suposta agressão a um idoso e traições, ela preferiu ignorar.



Após ter o “esquema” revelado durante podcast ao vivo, o famoso resolveu agir e não pensou duas vezes antes de bloquear Tainá Maia.