Poliana Rocha e Leonardo Reprodução / Instagram

Publicado 02/08/2024 15:36 | Atualizado 02/08/2024 15:38

A esposa de Leonardo, Poliana Rocha expôs um pouquinho da realidade de ser casada com um cantor com mais de 40 anos de carreira musical. Ao revelar que em breve estará mais uma vez afastada do marido, a famosa foi surpreendida com a resposta espontânea do sertanejo.

Nesta quinta-feira (1º), em seus stories do Instagram, onde tem mais de 9 milhões de seguidores, a mãe de Zé Felipe compartilhou um momento de conexão com o parceiro que logo virou piada. Ao publicar um vídeo com o maridão na cama, a influencer lamentou que já estava com saudades de Leonardo, que iria viajar para os shows do final de semana.

“Gente tô aqui curtindo a última preguicinha com esse gato, maravilhoso, que daqui a pouco viaja, tem show quinta, sexta e domingo. E é isso. Parece que já tô com saudade dele. Nem matei, poque ele não para em casa”, lamentou. Em seguida, Leonardo rebateu: “Nós demos duas hoje, como é que não matou?”, questionou, voltando a esconder o rosto em meio aos travesseiros.

A resposta bem-humorada fez sucesso nas redes sociais. “O Zé é realmente filho dele”, ironizou uma internauta em referência ao marido de Virginia Fonseca, que faz brincadeiras semelhantes às do pai. “Eu amo essa família (risos)”, confessou outra. "Duas tentativas", brincou uma terceira. "Ele escondendo o rosto", apontou mais uma.