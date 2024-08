Filha de Neymar e Bruna Biancardi ’ostenta’ bolsa de luxo de R$ 26 mil - Foto: Reprodução

Filha de Neymar e Bruna Biancardi ’ostenta’ bolsa de luxo de R$ 26 milFoto: Reprodução

Publicado 02/08/2024 19:36 | Atualizado 02/08/2024 19:42

Mavie, a filha de Bruna Biancardi e Neymar, ainda não completou um ano de vida, mas já está mostrando seu gosto para a moda. Recentemente, o jogador compartilhou um vídeo da bebê em um restaurante, onde ela desfilava com uma mini versão de uma icônica bolsa da grife francesa Dior, avaliada em cerca de R$ 26,2 mil.



No Stories do Instagram, Neymar postou o momento fofo da pequena, escrevendo: "Olha ela de rolê", acompanhado de emojis de risada e corações. O atacante do Al Hilal reatou o relacionamento com a mãe da pequena publicamente no início de julho, quando foram vistos juntos em um show em São Paulo.



Além de Mavie, o atleta também é pai de Helena, sua terceira filha, fruto de um relacionamento com a influenciadora Amanda Kimberlly. O craque assumiu a paternidade da menina no dia 19 de julho deste ano, após um período de especulações e só publicou as primeiras fotos da bebê no final do mês.