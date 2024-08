Preta Gil e o ex-marido, Rodrigo Godoy - Reprodução/Instagram

Preta Gil e o ex-marido, Rodrigo GodoyReprodução/Instagram

Publicado 02/08/2024 16:27 | Atualizado 02/08/2024 16:29

Rodrigo Godoy, ex-marido da cantora Preta Gil, decidiu encerrar um ciclo ao cobrir a tatuagem que tinha com o rosto da artista em seu braço. Após mais de um ano e alguns meses da separação polêmica, ele optou por renovar o desenho que antes homenageava a relação.Em interação com os fãs, o personal trainer já havia antecipado o plano de modificar a tattoo. "Ainda não [removi], mas em algum momento vai acontecer. Estou organizando isso aí", afirmou ele recentemente, respondendo a um seguidor que questionou sobre o procedimento.A mudança finalmente ocorreu na madrugada desta sexta-feira (2), quando o influencer visitou o estúdio do tatuador Fabricio Galdino. Anteriormente, a tattoo exibia o rosto de Preta Gil com traços indígenas, agora substituídos por um homem indígena, numa representação renovada. Por enquanto, não foi divulgado o resultado final.