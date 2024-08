Em meio a polêmicas, Vanessa Lopes analisa mês: 'Tive aqueles dias' - Foto: Reprodução

Em meio a polêmicas, Vanessa Lopes analisa mês: 'Tive aqueles dias'Foto: Reprodução

Publicado 31/07/2024 19:51

Vanessa Lopes fez uma retrospectiva do último mês em suas redes sociais. A ex-BBB viu seu nome em meio a algumas polêmicas com Yasmin Brunet e Gabriel Medina nos últimos dias. Porém, celebrando seu aniversário de 23 anos em julho, a influenciadora demonstrou ter aproveitado cada dia intensamente. Ela compartilhou momentos marcantes que vivenciou nos últimos trinta dias.



Em seu perfil no Instagram, a tiktoker compartilhou um compilado de registros. "Eu facilmente diria um até logo para julho. Foi muito bom ter vivido e aproveitado esse mês. Vivi momentos importantes, completei um novo ciclo, friozinhos na barriga, as melhores noites e lembranças rodeada de amor e muito carinho. Lancei minha linha de joias, que tanto sonhei um dia que teria, também saltei de paraquedas, friozinho na barriga número um", iniciou.



Além do lançamento de sua linha de joias e o salto de paraquedas, a famosa teve outra experiência emocionante. "O segundo friozinho na barriga é que cantei com Luísa Sonza. Isso me preencheu de uma felicidade enorme. É gratificante cantar ao lado de alguém que você é apaixonada e tanto admira", recordou, trazendo à tona o que ela teria considerado uma grande conquista.



A ex-sister também falou sobre suas dificuldades. "Chorei um pouquinho também. Tive aqueles dias que a gente só quer o nosso cantinho. Acredito que você também já tenha tido. Mas os dias amanhecem e amanhecem ainda mais lindos. Confia. Um mini desabafo para dump de julho só para dizer que eu estou muito feliz", finalizou.