Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda em primeira aparição pública após anúncio da gravidez - Victor Chapetta / Agnews

Publicado 31/07/2024 19:20

Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo, que estão esperando o primeiro filho juntos, receberam presentes que causaram uma pequena "polêmica" entre o casal nesta quarta-feira (31). A dupla foi surpreendida com pequenas camisas de futebol de times diferentes: São Paulo, time de Zezé, e Flamengo, equipe do coração de Graciele.



"Camisa do São Paulo, que delícia", comemorou o famoso ao abrir o primeiro presente. No entanto, ao notar as camisas rubro-negras infantis, ele não escondeu a insatisfação: "Flamengo, meu Deus do céu? Pelo amor de Deus. Flamengo não". Rindo da reação do amado, a influenciadora respondeu: "Vai dar briga".



Buscando conciliar a situação, Zezé sugeriu: "Você pode por nela, um dia, a roupa do Flamengo. Um dia a do São Paulo, outro dia a do Flamengo". Graciele, por sua vez, propôs uma solução divertida: "Quando ele estiver engatinhando, a gente fala assim: qual você gosta mais?". O artista completou, mostrando a empolgação para a chegada do bebê: "Qual ela, ou ele, gosta mais".