Bruna Biancardi se declara para filha, MavieReprodução/Instagram

Publicado 01/08/2024 09:11

Bruna Biancardi emocionou seus seguidores ao compartilhar um momento especial nas redes sociais. A influenciadora digital reproduziu uma foto de quando estava grávida de sua filha, Mavie, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr. A publicação trouxe um contraste tocante entre o presente e o passado, encantando a todos.



No Instagram, a modelo postou duas fotos que derreteram o coração dos fãs. Na primeira imagem, ela aparece com a pequena Mavie, que já tem nove meses, e seus cachorros. Na segunda, Bruna exibe o barrigão de grávida, enquanto os bichinhos dormem ao seu lado. "Hoje >>>>> 12 meses atrás. Meus amores", escreveu ela na legenda, recebendo uma enxurrada de elogios.



Os seguidores não pouparam palavras para expressar seu carinho. “Lindas”, comentou uma fã. “Esse sorriso da pequena, quem aguenta?”, questionou outra. “Que fotos perfeitas!”, elogiou uma terceira. “Tem condições toda essa fofura? Tem não”, brincou mais uma.



Recentemente, Neymar também compartilhou um momento especial com Mavie. O jogador gravou a pequena em pé e dando passos apressados, segurada por um acessório, parecendo querer correr. A cena arrancou sorrisos e suspiros dos seguidores.