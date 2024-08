Luana Piovani relembra polêmica de Sandy ao falar sobre sexo anal - Foto: Reprodução

Publicado 01/08/2024 08:46

Luana Piovani causou alvoroço nas redes sociais ao deixar um comentário relembrando uma antiga e polêmica declaração de Sandy sobre sexo. A atriz elogiou o o médico Pedro Andrade, suposto novo affair da cantora, mas também aproveitou para causar nas redes sociais. Isso porque ela trouxe à tona como a artista estaria "se divertindo" com o rapaz.

Em um comentário no Instagram, a loira foi direta ao ponto. “Gente, será que esse boy tem irmão? Papagaio! Só consigo pensar na Sandy agora se divertindo. Lembra da única declaração polêmica dela (sobre c*)? Só eu pensei nisso?”, perguntou a ex-mulher de Pedro Scooby.

Para quem não lembra, a polêmica citada por Luana aconteceu em 2011, quando a artista deu uma entrevista para a revista Playboy. Na ocasião, a famosa disse que “é possível ter prazer anal”, causando um alvoroço com grande repercussão e surpresa entre os fãs.



Vale ressaltar que, alguns anos depois, Sandy se pronunciou para esclarecer o episódio, afirmando que suas palavras foram distorcidas. “Não foi bem aquela a minha resposta. Mas, está valendo a brincadeira. Eu nunca falei e não falo detalhes sobre minha vida sexual”, garantiu.



Em meio aos rumores do relacionamento com o médico Pedro Andrade, a assessoria de Sandy decidiu se manifestar. “Sandy sempre foi reservada com sua vida pessoal. Sendo assim, a assessoria de imprensa não tem nenhuma informação sobre este assunto”, declararam. Mesmo assim, os fãs continuam curiosos e atentos a cada novo detalhe que surge sobre a vida amorosa da cantora.