As irmãs Simone e Simaria anunciaram o fim da dupla sertaneja em 2022Reprodução / Instagram

Publicado 01/08/2024 09:34 | Atualizado 01/08/2024 09:34

Simaria, de 42 anos, comemorou em grande estilo o aniversário de 12 anos de sua filha, Giovanna, com uma festa espetacular na mansão onde mora. Na manhã desta quinta-feira (1º), a cantora compartilhou nas redes sociais alguns registros da celebração, que encantou os fãs pela beleza e pelo carinho evidente entre mãe e filha.



A festa de Giovanna não seguiu um tema específico, mas toda a decoração foi cuidadosamente elaborada nas cores preto e branco. O bolo e os docinhos também seguiram essa paleta de cores, criando um visual sofisticado. A estrela do dia usou um vestido xadrez que combinava perfeitamente com a decoração, enquanto Simaria optou por um elegante vestido longo branco.



A comemoração contou com DJ, pista de dança, buffet completo e brinquedos para as crianças, garantindo diversão para todos os convidados. Apesar da aparente ausência de sua irmã Simone, que não compareceu nos registros do evento, tudo indica que a festa foi um sucesso.



Desde que a dupla sertaneja Simone e Simaria anunciou seu fim em agosto de 2022, as irmãs não têm sido vistas juntas publicamente. No entanto, elas mantêm um relacionamento próximo entre seus filhos, que costumam se encontrar e conviver regularmente. Mesmo sem a presença de Simone, a celebração dos 12 anos de Giovanna foi um evento memorável, cheio de amor e diversão.