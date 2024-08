Xuxa Meneghel confirma retorno do 'Planeta Xuxa' e fãs comemoram - Foto: Reprodução

Xuxa Meneghel confirma retorno do 'Planeta Xuxa' e fãs comemoramFoto: Reprodução

Publicado 01/08/2024 11:02 | Atualizado 01/08/2024 11:18

Durante uma breve conversa com fãs na saída de um evento, Xuxa Meneghel confirmou que o retorno do "Planeta Xuxa" às telinhas da Globo pode realmente acontecer, deixando os fãs em festa. A gravação do momento, que rapidamente viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (31), mostra a apresentadora respondendo a uma pergunta sobre o icônico programa.



No vídeo, que circula nas redes sociais, a apresentadora é categórica ao responder se a atração poderá voltar ao ar: “Sim, há essa possibilidade!”, afirmou Xuxa ao ser questionada por um fã se a volta do "Planeta Xuxa" era real ou apenas uma especulação. A declaração da loira foi recebida com entusiasmo por todos ao redor, gerando uma explosão de comemorações.

O público presente não conteve a alegria, conforme exibido na gravação, evidenciando a saudade do programa que marcou gerações. Nas redes sociais, a confirmação também gerou um verdadeiro alvoroço. “O camarim da Rainha já está pronto pra recebê-la pra volta do 'Planeta Xuxa'”, afirmou um internauta animado. “Eu já tô assim com a volta do Planeta Xuxa”, comentou outra fã, expressando sua felicidade.



O "Planeta Xuxa", que foi ao ar entre 1997 e 2002, é lembrado com carinho por muitos fãs. O programa, famoso por seus quadros divertidos e convidados especiais, conquistou uma legião de telespectadores que agora aguardam ansiosos por mais detalhes sobre o possível retorno. A confirmação da apresentadora trouxe uma onda de nostalgia e expectativa para aqueles que cresceram assistindo ao seu show.