Gabi Brandt e Saulo PoncioReprodução / Instagram

Publicado 01/08/2024 19:29 | Atualizado 01/08/2024 19:56

Na última quinta-feira (1º), Saulo Poncio, que recentemente retomou a dupla musical UM44K, usou as redes sociais para pedir uma nova chance com sua ex-esposa, Gabi Brandt. Vale lembrar que, além dos problemas conjugais, o cantor enfrentou sérios problemas legais. Ele foi acusado de estupro por uma influenciadora e de agressão por outra.

Em um vídeo publicado ao lado de seu parceiro musical, Luan Otten, Saulo respondeu a um comentário irônico de um internauta sobre uma das letras da dupla. "Te ofereço um trato e um cafuné. Talvez um chifre também”, escreveu o usuário. O famoso logo rebateu: "Eu mudei, estou pronto para mudar. Gabi, se você estiver assistindo isso aí, me dá uma chance. Gosto de tu".



Gabi e Saulo começaram a namorar em 2018 e, ainda naquele ano, tiveram seu primeiro filho, Davi. No ano seguinte, o casal oficializou a união em um casamento marcado por controvérsias, incluindo acusações de traição por parte do artista. Em 2021, nasceu o segundo filho do casal, Henri, seguido por Beni, em 2023. Ao longo desses anos, o relacionamento deles foi repleto de idas e vindas.

Ainda naquele ano, Gabi comentou sobre as infidelidades. "O Saulo sempre teve problema com isso [infidelidade] e não apenas nesse relacionamento. Eu não passo a mão na cabeça dele, ele foi a minha maior decepção, mas também foi a maior surpresa da minha vida", contou em entrevista ao "Pod Dar Cortes". Em 2023, o cantor foi preso nos Estados Unidos por motivos não especificados, sendo liberado após pagamento de uma fiança de US$ 88,5 mil (cerca de R$ 430 mil na época).