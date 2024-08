Zé Felipe relata susto com filha caçula na piscina: 'Começou a afogar' - Foto: Reprodução

Publicado 01/08/2024 15:48

Zé Felipe, marido de Virginia Fonseca, viveu momentos de tensão com sua filha caçula, Maria Flor, de apenas 1 ano. Na tarde desta quinta-feira, 1º de agosto, o cantor contou em suas redes sociais que a pequena quase se afogou na piscina da mansão da família.

O relato foi feito através de stories no Instagram, onde o famoso detalhou o susto e o socorro imediato à filha. “A Flor estava empurrando aqueles negócios ali, tem um degrau, começou a afogar”, explicou, visivelmente abalado.

Segundo o filho de Leonardo, ele não hesitou em pular na água de tênis e com o telefone no bolso para salvar a filha. “Pulei de tênis e tudo dentro da água, telefone e tudo. Tá louco. Tem que tomar cuidado”, alertou, mostrando a roupa ainda ensopada.



No vídeo, Maria Flor apareceu ao lado do pai, mostrando ter se recuperado bem do incidente. A menina contou, ainda assustada, que foi até o fundo da piscina. Além de Maria Flor, Zé Felipe e Virginia também são pais de Maria Alice, de 3 anos, e aguardam a chegada do terceiro filho, José Leonardo, que está previsto para nascer em breve, com a influenciadora na reta final da gestação.



Recentemente, a família se mudou para uma nova residência em Goiânia, que demorou três anos para ser construída. A mansão é situada em um terreno de 7 mil metros quadrados cercado por floresta ambiental.