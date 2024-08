Narrador da Globo faz comentário polêmico sobre atleta e pede desculpa - Foto: Reprodução

Publicado 01/08/2024 14:49

O narrador da Globo, Gustavo Villani, se envolveu em uma polêmica ao fazer um comentário indelicado sobre a jogadora de vôlei de praia Ana Patrícia durante a transmissão de um jogo nas Olimpíadas 2024. Na última terça-feira (30), o locutor chamou a atleta de "peituda" após uma jogada espetacular, termo que costuma usar para descrever coragem ou força. A expressão gerou repercussão negativa nas redes sociais.



Durante a transmissão, Villani exaltou a jogada com o comentário: "Bola da Ana Patrícia! Que espetáculo, você merece! Peituda!”. O termo, frequentemente usado pelo narrador para jogadores de futebol, acabou sendo interpretado de forma inadequada no contexto. A expressão viralizou rapidamente, levando o comentarista a se explicar em seu perfil no Instagram.



Com um tom bem-humorado, Villani pediu desculpas à atleta e ao público, explicando que a empolgação do momento levou ao uso da expressão. "Desculpe o mau jeito do locutor empolgado, Ana Patrícia! Sabe como é… Tmj (Tamo junto), craque. Sigam arrebentando, você e Duda emocionam o Brasil!" A atleta, por sua vez, respondeu com bom humor, dizendo: "Que isso! Foi sensacional. Muito obrigada pela torcida. Vamos!”, declarou, acompanhada de emojis de risadas.



Nos comentários, Gustavo Villani recebeu apoio de muitos fãs. "Que mundo chato esse que nós estamos vivendo, hein? Tudo agora tem que pedir desculpas", escreveu um admirador. Outros exaltaram o narrador: “Quem não ama as narrações do Villani tá vivendo errado”, brincou outro. “Melhor narrador do Brasil sem dúvidas”, ressaltou mais um.